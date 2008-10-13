'Massa bana kasten çarptı'

Formula 1 takımlarından McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, dünkü Japonya Grand Prix'sinde, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa'nın kendisine 'kasten' çarptığını öne sürdü.



Avustralya, Monaco, İngiltere ve Almanya Grand Prix'lerinin galibi olan ve pilotlar klasmanında 84 puanla ilk sırada yer alan Hamilton, sezonun bitmesine 2 yarış kala kendisini 6 puan geriden takip eden rakibi Massa'yı kızdıracak açıklamalar yaptı.



Japonya Grand Prix'sine ilk sırada (Pole position) başlamasına karşın, yarışın 2. turunda Massa ile çarpışarak spin atan, bu yüzden de oldukça geriye düşerek, yarışı 12. sırada tamamlayabilen Hamilton, Massa'nın kendisine kasten çarptığını iddia etti.



"Ben, normal bir şekilde köşeyi dönerken, Massa saldırgan bir sürüşle geldi ve bana çarptı" diyen İngiliz pilot, Massa'nın bu davranışının, kesinlikle kasti olduğunu savundu.



Bahreyn, Türkiye, Fransa, Avrupa ve Belçika Grand Prix'lerinin birincisi Massa ise suçlamaları reddederken, "Ona bilerek çarpmadım. Böyle düşündüğüne inanamıyorum" diye konuştu.



Mücadeleyi 8. bitiren Massa, Hamilton'ın spin atmasına neden olduğu, Hamilton da ilk virajda aracını Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen'in önüne kırıp, kaosa neden olduğu için servis alanından geçme cezası almıştı

