-MASKOT ''HAMSİ'' TANITILDI TRABZON (A.A) - 23.07.2010 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın maskotu olan ''hamsi''nin tanıtımı için, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak yaptığı konuşmada, 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın Türkiye tarihinde bir ilk olacağını vurguladı. Oyunlara 49 Avrupa ülkesinden 9 branşta 4 bin dolayında 17 yaş ve altı genç sporcunun katılacağına dikkati çeken Özak, ''Oyunlar ilk kez 1991 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenmiştir. Trabzon'da düzenlenecek oyunlarda Arnavutluk'tan Belçika'ya, Danimarka'dan Gürcistan'a, İngiltere'den İsrail'e, Letonya'dan Portekiz'e, Ukrayna'dan Türkiye'ye kadar 49 Avrupa ülkesinden sadece genç sporcular değil, teknik, idari temsilciler ve hakemlerin yanı sıra çok sayıda basın mensubu da Trabzon'da olacaktır'' dedi. Olimpiyatların sadece bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayan Özak, ''Olimpiyatlar bir kentin dönüm noktasıdır. Trabzon eline geçirdiği bu fırsatı, yedisinden yetmişine, kurum ve kuruluşları ile en verimli şekilde kullanarak değerlendirmelidir. Türkiye çok büyük organizasyonları yapacak bir ülke haline geldi. Türkiye artık en iyisini yapmaya başladı. Bunun için bütün bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz'' diye konuştu. Özak, olimpiyatlara bir yıl kaldığını, bundan sonra çalışmaları daha da hızlı yürüteceklerini bildirdi. Bakan Özak'ın konuşmasının ardından oyunların maskotu olan ''hamsi'' için hazırlanmış video sunumu yapıldı. Video sunumundan sonra maskot ''hamsi''yi canlandıran bir kişi, Bakan Özak ile birlikte sahneye çıktı. Tanıtım toplantısında maskot ile birlikte kolbastı ekibi kısa bir süre gösteri sundu. Toplantıya Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen ve çok sayıda davetli katıldı.