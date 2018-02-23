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MASKİ, Turgutlulu muhtarlara atıksu arıtma tesisini tanıttı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Kuzey Ege Havzası'nın korunmasına yönelik 9 ay önce hayata geçirdiği atıksu arıtma tesisin faydaları anlatıldı

23 Şubat 2018 00:54

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü\'nün, Kuzey Ege Havzası\'nın korunmasına yönelik 9 ay önce hayata geçirdiği atıksu arıtma tesisin faydaları anlatıldı. Turgutlu\'da muhtarlara yönelik toplantıda çamur gibi tesise giren suyun, belirli işlemlerden geçtikten sonra içme suyu kadar berrak şekilde doğaya salındığı görüldü.
Saat 10.30\'da Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi\'nde düzenlenen etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Av. Turgay Şirin, Maski Genel Müdürü Yaşar Çoşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıtma Dairesi Başkanı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Şube Müdürü Kemal İskifoğlu, muhtarlar ve ilgili birim amirleri katıldı. 46 milyon TL gibi bir yatırım ile yapılan tesise gelen kanalizasyon suyu ile temiz su çıkışına kadar yapılan işlemler muhtarlara gösterildi. Arıtma Dairesi Başkanı Gökhan Çevik, tesise alınan atık suyun yoğunluk derecesi olduğunu, buna göre tesise su alındığını, yapılan işlemlerden sonra arıtılan suyun Gediz\'e bırakıldığını belirtti. Çevik, Çevre Bakanlığı tarafından yapılan ölçümlerde çıkan su kalitesinin standartların çok yukarısında ve yüzde 90\'ların üzerinde olduğunu söyledi. Çevik atık olarak çıkan gübrenin tarım arazilerinde de kullanabileceğini ancak bunun Çevre Bakanlığı tarafından önerilmediğini ifade etti.
\'ÇOCUKLARIMIZA DAHA SAĞLIKLI BİR MANİSA\'
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, il genelindeki tesislerde olduğu gibi Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi\'nde de düzenli aralıklarla numune alımları gerçekleştirildiğini belirterek, \"İçme suyu kadar berrak bir suyun çıkış ünitesinden elde etmek hepimiz için büyük bir başarıdır. Bu durum, doğamızı koruma anlamında büyük bir adımı ifade etmekteydi\" dedi.
\'GELECEK NESİLLERE BIRAKABİLECEĞİMİZ BİR TURGUTLU\'
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, \"Bugüne kadar çalışmalarımızı bu perspektif üzerinden yaptık. İşte buradaki yatırım, şehir içinde alt yapı çalışmaları, işte prestij caddeleri, battı çıktı projemiz hepsi bunların göstergesi, belki on liralık yatırımın 6,7 lirası toprağın altına gömülen kısmı oluyor. Buna rağmen görsellik bir yana, yaşanabilir bir Turgutlu, gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir Turgutlu ama büyüyen, güzelleşen bir Turgutlu mantığıyla bakıyoruz olaya. Bunun da olmazsa olmazı öncelikle insan sağlığı. Evde kullandığımız deterjanlı sular Gediz Nehrine gidiyor, oradan da tarım arazileri sulanıyor. Soframıza sebzeler meyveler geliyordu. Çok şükür bugün bu eksiğimiz de bu tesisle giderilmiş oldu. Bu çalışmalarımız devam edecek\" diye konuştu. 
Muhtarlar da yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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