Maşkeviç: Baskın İsrail karşıtı tutumunun sonucu

T24 - Savarona baskınıyla ilgilenen ülkelerin başında gelen İsrail, Kazakistan, Rusya basınında her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Maşkeviç, “Adımın geçtiği Türkiye’deki Savarona yat skandalı uydurma ve fabrikasyon bir hadisedir. Skandalın arkasında Türkiye yönetiminde Ankara’daki bazı İsrail karşıtı unsurlar durmaktadır





Kayıtlarda Savarona'nın finansörü olarak adı geçen Maşkeviç İsrail basınına: Baskın bazı kesimlerin İsrail karşıtı tutumunun sonucudur' dediği iddia edildi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre:



Savorana yatına yapılan fuhuş baskınında gözaltına alınanlar arasında olduğu iddia edilen Avrasya Yahudi Kongresi başkanı Kazakistan asıllı dolar milyarderi Aleksander Maşkeviç, iki hafta devam eden suskunluğunu sonunda bozdu.





‘Skandal, uydurma’



İsrail’den yayın yapan Ynetnews sitesinin haberine göre Maşkeviç, “Adımın geçtiği Türkiye’deki Savarona yat skandalı uydurma ve fabrikasyon bir hadisedir. Skandalın arkasında Türkiye yönetiminde Ankara’daki bazı İsrail karşıtı unsurlar durmaktadır” dedi. Avrasya Yahudi Kongresi de “Türkiye ile İsrail arasında gergin ilişkileri düzeltmeye çalışan başkanımızın adı Savarona skandalıyla karalanmak istenmektedir. Bundan Ankara’nın da memnun kaldığı izlenimi edinmeye başlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.





‘Hedef haline getirildi’



İsrail’in Yedioth Ahronoth Gazetesi’nin internet sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yahudi dünyasının önde gelen bir şahsiyeti olan Maşkeviç’in, Türkiye’nin İsrail karşıtı kampanyasının hedefi haline geldiği görülüyor.” Habere göre, milyarderin yakın çevresi, iddiaların, İsrail’in Türkiye ile ilişkilerini düzeltme çabalarını baltalamak için ortaya atıldığını düşünüyor.





‘İsmailov, para teklif etti’



Kazakistan’daki “Respublika” yayını ise “Yatta yüz kızartıcı hiçbir şey olmadığını ve Türk polisinin sizi suçlamadığını söylüyorsunuz.Bizim alnımız açık diyorsunuz ama Telman İsmailov, Antalya Emniyet’i önünde Türk gazetecilere neden destelerce para teklif etmiş” yorumunda bulundu.



Dışişleri:Kazak Bakan baskın sırasında Astana’daydı



Savarona’ya düzenlenen fuhuş baskınında Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev’in de yatta olduğuna dair Rusya ve Kazakistan basınında yer alan iddiaları, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yalanladı.





‘Kasıt var’



Bir Dışişleri yetkilisi, Saudabayev’in, Savarona’ya baskının düzenlendiği 28 Eylül tarihinde ülkesinde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Dışişleri Sözcüsü Selçuk Ünal da “Saudabeyev’in isminin bu soruşturmayla birlikte zikredilmesini maksatlı ve kötü niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz” dedi.







