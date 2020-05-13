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Maskesiz polislerden maske takmayan vatandaşa ters kelepçe

Birçok kentte olduğu gibi Aydın’da da cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek yasaklandı

13 Mayıs 2020 20:45

Aydın Kuşadası'nda polis, maske takmadığı için uyardıkları bir kişiyi itiraz etmesi sonucu ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Çevredeki bir vatandaş çekilen videoda, polislerin çoğunun maske takmadığı ve çevrede toplanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Aydın’da Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokaklarda maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından;  polis ekipleri Kuşadası’nda denetimlere başladı.

Bugün, denetimlerde maske takmadığı için uyarılan bir kişi, polisle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu sırada bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde polislerin çoğunun maske takmadığı görüldü. Polisler söz konusu kişiyi yere yatırıp ters kelepçe yaparak gözaltına alırken, çok sayıda vatandaş da maskesiz şekilde ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden olayı izledi. 

 

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