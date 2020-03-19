Maskesini ve eldivenini takıp, 'Allah virüsten korusun' diye dilendi!

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs vakaları (Kovid-19) Türkiye'de de artarken, ilginç görüntülere de neden oluyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü.

Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi.



Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü. (DHA)

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