T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maskeli soyguncular kuyumcuyu silahla yaralayıp, 8 kilo altını alarak kaçtı

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı

18 Ağustos 2017 00:32

İstanbul Bahçelievler'de maskeli 2 soyguncu, kuyumcu imalathanesinden çıkan işyeri sahibini silahla yaradıktan sonra yanında bulunan yaklaşık 8 kilo altını alarak kaçtı. Soyguncuların kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Mimoza Sokak üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Kuyumcu Bahri Özcan (43) imalathaneden yanında 8 kilo altın bulunan çanta ile diğer işyerine gitmek için dışarı çıktı. Bu sırada sokak üzerinde otomobille beklemekte olan iki soyguncu Özcan'ın yanına yaklaşarak silahla yaraladı. Özcan'ın yanındaki içinde 8 kilo altın bulunan çantayı alan soyguncular olay yerine geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kol ve bacağından yaralanan ve olay yerinde ilk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Özcan sağlık ekibi tarafından Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis sokak giriş ve çıkıslarını kapatılırken olay yerinde delil toplama çalışması yaptı. 

Kaçışlarını vatandaş cep telefonuyla çekti

Öte yandan soyguncuların kaçma anı bir vatandaş, tarafından cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde beyaz bir otomobilin sokaktan hızla geçmesi görülüyor.  Olayın yaşadığı sokakta oturan bir mahalle sakini 'İki el silah sesi duydum.oraya gittiğimde ise yerde yattığını gördüm. Bacağından ve karın boşluğunda kurşun izleri gördüm.Kurşun izleri iki taneydi.Sonra olay yerine ambulas geldi.' diye konuştu

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

kuyumcusoygunbahçelievlersilahlısaldırıvideopolismaskeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24