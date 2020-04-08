Erdoğan'ın memleketine yol yapımı için 152 milyonluk 'maskeli ihale'

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 26 Mart'ta maskeli görevliler tarafından yapılan ve büyük tepki çeken Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra 27 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu için 152.6 milyon liralık yol ihalesi yapıldığı ortaya çıktı. İhalede, yine yasadaki olağanüstü haller için öngörülen 21b maddesi kullanıldı. Bu maddeye dayanılarak ihale duyurusu yayınlanmadı. 6 firma özel olarak ihaleye davet edildi.