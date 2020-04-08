Erdoğan'ın memleketine yol yapımı için 152 milyonluk 'maskeli ihale'

Maskeli Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Güneysu’ya yol yapımı için de ihale yapıldığı ortaya çıktı. 152.6 milyonluk ihale, sesiz sedasız Fora İnşaat’a verildi.
Trabzon'daki Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan ihalede 3 firma teklif sundu. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık sonunda ihale Fora İnşaat'a verildi. İhalenin sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı. Sözleşmeye göre, yol inşaat çalışması corona virüsü kısıtlamalarından etkilelenmeden dün itibarıyla başladı. İnşaatın 1 Haziran 2022'de bitirilmesi öngörüldü.