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Erdoğan'ın memleketine yol yapımı için 152 milyonluk 'maskeli ihale'

08 Nisan 2020 07:37

Maskeli Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Güneysu’ya yol yapımı için de ihale yapıldığı ortaya çıktı. 152.6 milyonluk ihale, sesiz sedasız Fora İnşaat’a verildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 26 Mart'ta maskeli görevliler tarafından yapılan ve büyük tepki çeken Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra 27 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu için 152.6 milyon liralık yol ihalesi yapıldığı ortaya çıktı. İhalede, yine yasadaki olağanüstü haller için öngörülen 21b maddesi kullanıldı. Bu maddeye dayanılarak ihale duyurusu yayınlanmadı. 6 firma özel olarak ihaleye davet edildi.

Trabzon'daki Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan ihalede 3 firma teklif sundu. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık sonunda ihale Fora İnşaat'a verildi. İhalenin sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı. Sözleşmeye göre, yol inşaat çalışması corona virüsü kısıtlamalarından etkilelenmeden dün itibarıyla başladı. İnşaatın 1 Haziran 2022'de bitirilmesi öngörüldü.

 

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