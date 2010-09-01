-MASKELİ HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA HENDEK (A.A) - 01.09.2010 - Hendek Belediyesi hizmet binasındaki çelik kasaları matkapla açarak 700 lira çalan maskeli hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Sencer caddesindeki belediye hizmet binasının penceresinden binaya giren kar maskeli hırsız, Satın Alma Müdürlüğü'ndeki çelik kasayı matkapla delerek açtı. Daha sonra Ulaşım Müdürlüğü'ndeki kasayı da çekmecede bulduğu anahtarla açan hırsız, belediyenin ikinci katındaki muhasebe odasına yöneldi. Bu sırada kar maskeli kişinin ikinci kat koridorundaki güvenlik kamerasını çarşafla örtme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerasını işlevsiz hale getiren hırsız Muhasebe Müdürlüğü'nün kapısını kırarak matkapla açtıkları çelik kasadan 700 lira çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüde, kamerayı çarşafla örten zanlının çarşafı alarak kaçtığı anlaşıldı. Belediye Başkanı Ali İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntü verici bir olay yaşadıklarını belirterek, ''Kasalarımızda nakit para bulundurmuyoruz ancak dün ilçemizde pazar olması nedeniyle belediye araçlarımızdan toplanan paraları kasamızda tutmuştuk. Başımıza bu geldi. Emniyet görevlileri gerekli incelemeyi yaptılar. Failin yakalanmasını bekliyoruz'' dedi.