T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maskeli 5 hırsız 1.5 dakikada 30 bin liralık sigara çaldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da maskeli 5 kişi levye ile kapısını açtıkları marketten 1

22 Ağustos 2017 13:18

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da maskeli 5 kişi levye ile kapısını açtıkları marketten 1.5 dakikada 30 bin lira değerinde sigara ile içinde bozuk para olan yazar kasa ile bilgisayar çaldı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.
Bursa’da sabaha karşı bir marketin kapı kilidini levye ile açan hırsızlar içeri girdiler. Güvenlik kamerasında eşkalleri belli olmaması için bir kişinin kadın şapkası taktığı diğerlerinin de yüzlerini hastane maskesiyle kapattığı 5 şüpheli sigara reyonunda bulanan yaklaşık 30 bin lira değerindeki sigaraları cips kolilerine doldurdu. Daha sonra marketteki bilgisayar ve içinde bozuk para olan yazar kasayı alan hırsızlar çaldıklarını bir otomobile koyarak uzaklaştılar. Hırsızların marketin kapısını açıp, hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri 1.5 dakika sürdü.
İşyeri sahibi M.K., sabah işyerini açamaya geldiğinde hırsızlığın farkına vararak durumu polise bildirdi. Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık olayını soruşturmaya başlayan polis, hırsızlıkta kullanılan otomobilin de çalıntı olduğunu belirledi. Hırsızların yakalanması için kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSA’daGüvenlikBursa’daDahaHırsızların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24