Maskede 1 TL'lik tavan fiyat delindi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla önce satışı yasaklanan, 42 gün sonra yeniden serbest hale getirilen, Ticaret Bakanlığı tarafından da tavan fiyatı 1 TL olarak belirlenen cerrahi maske satışında fırsatçılar arkadan dolanmaya başladı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre vatandaşlar, bazı eczanelerin de maskede tavan fiyatı deldiğini dile getirdi.

Cerrahi maskelerin yanına başka bir ürün ekleyerek paket haline getiren bazı firmalar, bu paketle maske fiyatını da ikiye katladı.



Örneğin bir litrelik dezenfektan ve 50'lik pakete 132 TL fiyat koyarken, aynı dezenfektanın tekli satışındaki etiket fiyatı 50 TL. Bu durumda 50'lik maskenin fiyatı 82 liraya gelirken bir adet maske de 1.60 liradan satılarak tavan fiyat deliniyor.