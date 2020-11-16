Maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı; aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu bir grup ev partisi düzenledi

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu bir grup ev partisi düzenledi.

Maske takılmayan ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan parti, sosyal medyada binlerce kişiyle paylaşıldı. 1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor. Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi.