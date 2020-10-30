Maske uyarısında bulunan filyasyon ekibine saldırı

Kahramanmaraş'ta bir kadına maske takması yönünde uyarıda bulunan filyasyon ekibi saldırıya uğradı. Bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli ebe Yıldız P. maske takmayan bir kadını uyardı. Kadının yanındaki M.C. ise Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bir hastadan sürüntü örneği almış olan ekibe saldırdı.

Sağlık çalışanları, görevli diş hekimi K.D'yi darp eden kişiden şikâyetçi oldu. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Diş hekimi K.D, halk sağlığı için verdikleri mücadele sırasında böyle bir olayla karşılaşmanın kendilerinde şok etkisi yarattığını belirterek, sağlıkta şiddetin bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Ebe Y.P. ise çocuklarını evde bırakıp, gecenin bu saatine kadar çalışırken vatandaştan maske takmalarını istemelerinin normal olduğunu belirtti.