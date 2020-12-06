Maske uyarısı yapan doktora saldıran ve hakaret eden zanlı serbest bırakıldı

İstanbul Avcılar’da Aile Sağlık Merkezi’ne kendisini maske takması yönünde uyaran doktor Yağmur Turan’a saldıran zanlı serbest bırakıldı.

Avcılar’da Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde 2 Aralık Çarşama günü meydana gelen olayda maskesiz bir kişi sağlık merkezine girdi. Dr. Yağmur Turan, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Maskesiz giren kişi tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı.

Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi ararken bir yandan da cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen zanlı, kendisini uyaran doktora “Elimde kalırsın” diye bağırarak hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaralayarak sağlık merkezini terk etti.

Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Dr. Turan, kendisine saldırarak hakaret eden kadından şikâyetçi olurken sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden Gümüşpala Mahallesi’nde oturduğu belirlenen kadını yakalayarak gözaltına aldı. Dün Küçükçekmece Adliyesi’ne hakaret ve darp suçundan sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, adı açıklanmayan “Bir anlık öfke ile hareket ettim” diyerek ifade veren zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.