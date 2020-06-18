Maske takmayı reddeden yolcu uçaktan indirildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde uçuşlarda yolcuların da maske takmasına ilişkin önlemler de uygulanıyor. American Airlines'a ait bir uçuşta maske takmayı reddeden yolcu Brandon Straka, uçaktan indirildi.

American Airlines hava yolu şirketi ile New York'tan Dallas'a gidecek olan Straka uçakta maske takmayı reddetti. Uçaklarda maske takmak yasa ile zorunlu kılınmasa da hava yolu şirketleri pandemi döneminde yolcu ve kabin ekipleri için kendi sıkı önlemlerini uygulayabiliyor. American Airlines da salgın sürecinde uçakta önlemleri sıkılaştırılacağını açıklayan şirketlerden biri oldu.

New York'tan Dallas'a giden uçuşta yolcu olan Straka uçakta maske takmayı reddetti. Uyarıya rağmen maske takmamayı reddeden Straka'nın uçaktan inmesi talep edildi. Straka indikten sonra şirket politikalarına uymayı kabul ettiğinde bir sonraki uçakta kendisine yer ayırtıldı. Hava yolu şirketi American Airlines yaşananları doğrulayan bir açıklama yaptı.

Uçaktan indirilen yolcu Straka ise Periscope üzerinden yaptığı bir canlı yayında "Bu delilik, artık bir seçim hakkı bile bırakmıyorlar" dedi.

Uçaktan indirilen yolcu Brandon Straka, daha önce Fox News kanalında birkaç defa yayına katılan ve kendini "İnsanları Demokrat Parti'den ayrılmaya ikna etmeyi amaçlayan bir eski liberal" olarak tanımlıyor. Straka, maske takmanın 'kişisel bir tercih' olduğunu savunuyor.

ABD Havacılık Kurumu yetkilileri yolcular için maskeyi henüz zorunlu kılmamış olsa da Federal Havacılık Kurumu Başkanı, geçen hafta Kongre'ye verdiği ifadede yolcuların uçuş ekibi tarafından talep edildiği zaman maske takmasını beklediklerini söylemişti.