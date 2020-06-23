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Dünya

Maske takmayan Bulgaristan Başbakanı Borisov'a para cezası

23 Haziran 2020 19:10

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer Euro idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer Euro idari para cezası kesildi.

Bulgar Başbakan Borisov, heyelanda zarar gören Rila Manastırı'nı ziyareti esnasında beraberindeki heyetle kapalı alanda maske takmadığı bildirildi. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah yürürlüğe giren kararnamesiyle kapalı alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

Karara ilişkin Başbakan Borisov'un manastıra yaptığı ziyarette maske takmadığı anlar eleştirilere neden oldu. Tepkileri dikkate alan Sağlık Bakanlığı tarafından Başbakan Borisov ve heyette yer alan hükümet yetkilerine Koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 300'er leva (150 Euro) idari para cezası kesilmesi talimatı verildi. (DHA) 

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