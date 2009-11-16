Maske fiyatları üç kat arttı

Halkın domuz gribi virüsü H1N1'den korunmak için maskelere gösterdiği ilgi fiyatlara da yansıdı. Konya Eczacılar Odası Başkanı Harun Kızılay, domuz gribinden ölümlerin artmasıyla birlikte kişisel hijyen ürünlerine olan talepte ciddi bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.



Özellikle maske kullanımı konusunda toplumda bir bilinç oluştuğunu ve bunun satışlara yansıdığını ifade eden Kızılay, son bir ay içerisinde maske fiyatlarının 3 kat artarak, 20 kuruştan 60 kuruşa yükseldiğini söyledi. Kızılay, son günlerde maske ile dolaşan insan sayısında önemli bir artış gözlemlediğini anlatarak, ''Talebe cevap vermekte ve maske tedarik etmekte sıkıntı yaşıyoruz'' dedi. Maskenin virüse karşı yüzde 100 bir koruma sağlamadığını belirten Kızılay, şunları söyledi:



''Yine de maske kullanılması çok önemli. Hiç olmazsa hasta olan bir kişi kullandığı maske ile virüsün yayılmasına engel olur veya maske kullanan sağlıklı bir kişinin, virüsle hava yoluyla teması önlenmiş olur. Yüzde 100 korur diyemeyiz, ama etkilidir. Öte yandan maske kullanan kişilerin maskeye sık sık elle temas etmemesi gerekiyor. Çünkü virüs en fazla ellerden bulaşıyor. Maskeyi elle çok fazla yokladığımız zaman maskenin etkisini azaltmış oluruz.''



Antiviral ilaç Tamiflu'da sıkıntı



Domuz gribinin yayılmasıyla birlikte antiviral ilaçlara talebin arttığını bildiren Kızılay, reçetelere en çok yazılan ve antiviral bir ilaç olan Tamiflu'nun tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



Sağlık Bakanlığının geçen hafta bu ilacın sadece reçeteli satılmasıyla ilgili bir genelge yayımladığını anımsatan Kızılay, genelgeye rağmen yurt dışından ithal edilen bu ilaçla ilgili tedarik sıkıntısının devam ettiğini söyledi.



Kızılay, maske ve kişisel hijyen ürünlerinin korunmada etkili olduğunu, ancak virüsten korunmak için en doğru yolun aşı olmak olduğunu da sözlerine ekledi.

