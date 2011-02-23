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Ekonomi

MASERATI GRANCABRIO SPORT GÖRÜCÜYE ÇIKACAK İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 12:23

-MASERATI GRANCABRIO SPORT GÖRÜCÜYE ÇIKACAK İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Maserati'nin dört koltuklu ve katlanabilir tavanlı yeni modeli Maserati GranCabrio'nun Sport versiyonu, 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak. 450 HP güç üreten 4,7 litrelik V8 motor, MC Auto Shift yazılımlı 6 ileri otomatik şanzıman, daha sportif ayarlı Skyhook aktif süspansiyon sistemi ve İtalya'nın ulusal kırmızı renklerinden esinlenerek gövde rengi seçeneklerine eklenen yeni yarış tipi kırmızısı (Rosso Trionfale) gibi yenilikler, Maserati GranCabrio Sport'un ilk bakışta dikkati çeken özellikleri arasında yer alıyor.  Maserati GranCabrio Sport, yaz aylarından itibaren aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 62 ülkede satışa sunulacak. 1950'li yılların Maserati yarış otomobillerinde kullanılan ve aynı zamanda İtalya'nın ulusal renklerinden esinlenerek gövde rengi seçeneklerine eklenen yeni yarış tipi kırmızısı (Rosso Trionfale) seçeneği de yine araçta sunulan görsel yeniliklerin arasında yer alıyor.  

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