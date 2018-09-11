'Masal yelekleri' ile öğrencilerin eğitimine destek oluyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, emekli öğretmen Özden Tuna (65), evde ördüğü yelek ve patikleri satarak, öğrencilere burs desteği sağlıyor. Tuna, \"\'Masal yelekleri\' diye isimlendirdiğim örgülerim talep görüyor. Ömrüm yetiğince eğitim hayatına katkıda bulunmaya devam edeceğim\" dedi.

Özden Tuna, matematik öğretmenliği yaparken, emekli olduktan sonra memleketi Burhaniye\'deki Öğretmenler Mahallesi\'ne yaşamaya başladı. Tuna, gönül verdiği eğitime desteğini bu kez el işi ürünleriyle sürdürdü. Türkiye\'nin kaderinin, eğitim düzeyinin artmasına bağlı olduğunu vurgulayan Tuna, evde ördüğü ve \'masal yelekleri\' olarak adlandırdığı yelekler ile patikleri satmaya başladı. Tuna, satıştan elde ettiği geliri, her ay 3 öğrenciye 100 TL\'lik burs olarak veriyor.

Destek olduğu öğrenci sayısını artırmak istediğini belirten Özden Tuna, \"Örüp, sattıklarımdan elde ettiğim geliri, 3 öğrenciye burs olarak veriyorum. Orta, lise ve üniversite öğrencisi olan 3 gencimize karınca kararınca yardım ediyorum. Evde yaptığım ürünleri, yazlığa gelenlere ve komşularımın tanıdıklarına satıyorum. \'Masal yelekleri\' diye isimlendirdiğim el işi örgülerim talep görüyor. Zaman zaman yurt dışından gelen misafirlerime de \'masal yelekleri’mden sattım. Burs verdiğim öğrenci sayısını önce 4’e sonra da 5’e çıkarmak istiyorum. Ömrüm yetiğince, elimden geldiğince gençlerimize destek olmak, onların eğitim hayatına katkıda bulunmak için \'masal yelekleri\'ni örmeye devam edeceğim\" diye konuştu.



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