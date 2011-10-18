T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Masal kahramanları karo halıda

Dünya InterfaceFLOR tarafından geçtiğimiz ay dünyada satışa sunulan Once Upon A Tile serisi Türkiye’de de satışa sunuldu.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Dünya InterfaceFLOR tarafından geçtiğimiz ay dünyada satışa sunulan Once Upon A Tile serisi Türkiye’de de satışa sunuldu.


Misyonunu ağırlıklı olarak çevrecilik ve tasarım üzerine kuran karo halının dev markası InterfaceFLOR Once Upon A Tile (Evvel Zaman İçinde Karo Halı) serisi ile bir tasarım devrimine imza atıyor.


Yeni seri halılarda tamamen çocukluğumuzun efsane masal kahramanlarından esinlenilmiş.


Mesela Kırmızı Başlıklı Kız’ı ya da Rapunzel’i, çocukluğumuzun pasta evli şirin masalı Hansel ile Gratel’den esinlenilmiş desenleri bulmak mümkün.


InterfaceFLOR EMEAI (Europe, Middle East, Asia, India) Pazarlama & Marka Yönetimi Başkan Yardımcısı Michele Iacovitti kampanyayı tanıtırken “Bu yıl gösterime giren filmler, sosyal etkinlikler ve tasarımlarda sıklıkla ana temayı efsanelerin ve peri masallarının oluşturduğunu görüyoruz. Efsanelerin ve peri masallarının gizemli dünyasını araştırmaya ve en çok bilinen masalların karanlık taraflarının derinine inmeye karar verdik. Sonuç olarak görsel açıdan çok çarpıcı, dramatik ve ilgi çekici tasarımlar ortaya çıktı.” dedi.


Once Upon A Tile tanıtım kampanyası görsel olarak  da oldukça etkili.  Geniş ölçüde Grimm Kardeşler ve Stanley Kubrick’ten etkilenildi. Sonuçta Sindirella, Rapunzel, Hansel ve Gratel gibi geleneksel masalların modernleştirilmiş hallerini simgeleyen geniş bir koleksiyon ortaya çıktı.


Uyuyan Güzel (Sınırlı Sayıda: Ornate & Refine karo halıları)



Rapunzel:

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24