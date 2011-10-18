Masal kahramanları karo halıda

T24 - Dünya InterfaceFLOR tarafından geçtiğimiz ay dünyada satışa sunulan Once Upon A Tile serisi Türkiye’de de satışa sunuldu.

Misyonunu ağırlıklı olarak çevrecilik ve tasarım üzerine kuran karo halının dev markası InterfaceFLOR Once Upon A Tile (Evvel Zaman İçinde Karo Halı) serisi ile bir tasarım devrimine imza atıyor.

Yeni seri halılarda tamamen çocukluğumuzun efsane masal kahramanlarından esinlenilmiş.

Mesela Kırmızı Başlıklı Kız’ı ya da Rapunzel’i, çocukluğumuzun pasta evli şirin masalı Hansel ile Gratel’den esinlenilmiş desenleri bulmak mümkün.

InterfaceFLOR EMEAI (Europe, Middle East, Asia, India) Pazarlama & Marka Yönetimi Başkan Yardımcısı Michele Iacovitti kampanyayı tanıtırken “Bu yıl gösterime giren filmler, sosyal etkinlikler ve tasarımlarda sıklıkla ana temayı efsanelerin ve peri masallarının oluşturduğunu görüyoruz. Efsanelerin ve peri masallarının gizemli dünyasını araştırmaya ve en çok bilinen masalların karanlık taraflarının derinine inmeye karar verdik. Sonuç olarak görsel açıdan çok çarpıcı, dramatik ve ilgi çekici tasarımlar ortaya çıktı.” dedi.

Once Upon A Tile tanıtım kampanyası görsel olarak da oldukça etkili. Geniş ölçüde Grimm Kardeşler ve Stanley Kubrick’ten etkilenildi. Sonuçta Sindirella, Rapunzel, Hansel ve Gratel gibi geleneksel masalların modernleştirilmiş hallerini simgeleyen geniş bir koleksiyon ortaya çıktı.

Uyuyan Güzel (Sınırlı Sayıda: Ornate & Refine karo halıları)







Rapunzel: