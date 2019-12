Masal düğün cuma günü!

T24 - Belki de son ‘Külkedisi masalı’ olacak onun ki. Kate Middleton, İngiltere tahtının ikinci varisi Prens William ile cuma günü masal gibi bir düğünle evlenecek. Tüm dünya 620 milyon sterlin’lik (1.5 milyar TL) nikâhı merakla beklerken, ülkede düğün günü protesto gösterilerinin düzenleneceği de belirtiliyor



Judith McNaught’un büyülü aşk romanlarındaki ‘düşler krallığı’ndan süzülüp gerçek hayatta vücut buluveren bir masal kahramanı gibi o... Bu hafta prensinin elinden tutup tacını takıverecek ve bu sırada tüm dünya da onları izleyecek... Çok değil, herkesin merakla beklediği o nikâha 4 gün kaldı... Kate Middleton ile İngiltere tahtının ikinci varisi Prens William, 29 Nisan’da masal gibi bir düğünle evlenecek...







KİLİSEDEN SARAYA...



Kate, Westminster Abbey Kilisesi’ndeki törene 1977 Phantom VI model bir Rolls Royce ile gidecek. Prens William ise başka bir araçla... Tören, Westminster başrahibi tarafından yönetilecek. Başrahip, gelin ile babasını karşılayacak ve onlara kilisenin içine doğru eşlik edecek. Ve Kate mihrabı Galler Prensesi olarak terk edecek. Çift törenden sonra bir geçit töreni eşliğinde Buckhingam Sarayı’na gidecek.





İNGİLTERE’NİN TALİH KUŞU



Özgüveni yüksek, sürekli gülümseyen, Vogue dergisi editörü Emily Sheffield’ın deyimiyle “Kraliçe rolüne hazırlayarak büyümüş” izlenimi uyandıran Kate Middleton aslında evlenmeden yarattığı çekim gücüyle adının yanında milyar dolarların geçmesini sağladı. Gelin ve onunla büyüyen sinerji, ülkenin başına konan talih kuşu olarak görülüyor.





TURİST ÇEKECEKLER



İngiliz The Times gazetesinin konuştuğu uzmanlara göre düğün ülke ekonomisine 2 milyar sterlin (5 milyar TL) gelir sağlayacak. Düğün günü Londra’da 1.1 milyon turist olacak. Yalnızca bu kişilerin yaptıkları harcamalar Londra’ya 50 milyon sterlin (125 milyon TL) kazandıracak. Ancak genç çiftin monarşiye taze kan sağlayacağı ve bu yolla ülkenin profilini yükselteceği de konuşuluyor. Ülkenin turizm girişimlerinden sorumlu VisitBritan isimli resmi ajans 4 yıl boyunca turist sayasında artış beklediklerini, çiftin imajını da kullanarak 100 milyon sterlin’lik bir tanıtım kampanyası başlatacaklarını söyledi.





BİR FOTOĞRAF 2.5 MİLYON TL



Ancak tek kazanan turizm olmayacak... Çiftin her anını takip eden paparazzilerin ikiliyi öpüşürken çekecekleri bir fotoğrafın en az 1 milyon sterlin’e (2.5 milyon TL) satılacağı tahmin ediliyor. Kate ve müstakbel kayınvalidesi Camilla Parker Bowles’un geçen ay öğle yemeğinden çıkarken çekilen fotoğrafları bile 40 bin sterlin’e satılmıştı...



Ayrıca Kate’in giydiği her kıyafet bundan böyle moda olacak. Uzmanlar ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın tercih ettiği 29 tasarımcının 13 ayda 2.7 milyar dolar değer kazandığını hatırlatıyor. Gazeteye göre Kate’in de moda üzerinde benzer bir etkisi olacak. Zira nişan haberinin verildiği törende giydiği elbise ve nişan yüzüğü şimdiden yok satıyor. Kate Middleton’ın en önemli etkisinin ise yardım dernekleri üzerinde olması bekleniyor. Prenses Diana gibi Kate’in de desteklediği dernek ve vakıfların bağışları artacak...





RAKAMLARLA MASAL



Dünya onları izleyecek

9: Kate ve William’ın beraber olduğu süre.

1900: Düğün davetiyesi alan kişi sayısı.

620 milyon sterlin (1.5 milyar TL): Kraliyet düğününün maliyeti.

1.1 milyon: Londra’da düğün günü bulunacak turist sayısı.

120 bin: Londra’da düğün günü için rezerve edilen oda sayısı.

2.5 milyar: Kraliyet düğününü televizyondan takip edecek seyirci sayısı.





TURİST AKIYOR

Kate ile Prens William’ın evleneceği Westminster Abbey Kilisesi İngiltere’de turistlerin her zaman ilgi gösterdiği yerlerden biri ama törenin cuma günü burada yapılacak olması ilgiyi daha da bir artırdı...





SON NOTLAR

,

ÖNCE İZİN ALDILAR: Prens geleneklere uygun olarak Kraliçe Elizabeth II’den evlenmek için izin istedi. Kraliçe evliliğe itirazı olmadığını beyan etti ve bir belge imzaladı. Prens izin almasaydı bu Kraliçe’ye baş kaldırmak sayılacak ve cezalandırılabilecekti!



KATOLİK YASAĞI DELİNDİ: Anglikan Kilisesi’ne sadık olan İngiliz Kraliyeti, geleneksel olarak düğünlere Katolik mezhebine mensup kimseyi davet etmiyor. Ancak bu kez istisna oldu. 1922 yılından beri ilk kez İrlanda Cumhuriyeti Katolik Başpiskoposu törene davet edildi.



BABASINDAN VAZGEÇEMEDİ: Geleneklere göre gelinin törenin yapılacağı kiliseye tek başına gelmesi gerekiyor. Ancak Kate, buraya babasının kolunda getirilmekte ısrar etti.



HER YAŞTAN NEDİME: Kate’in başnedimesi kız kardeşi Pippa Middleton (27) olacak. Pippa’ya iki ailenin küçük kuzenleri eşlik edecek. Başsağdıç Prens Harry ise küçük sağdıçlara öncülük edecek.



DÜĞÜNE ÖZEL YÜZÜK: Prens William, Kate’e annesinin 32 milyon dolar değerindeki 18 karatlık pırlanta yüzüğüyle evlenme teklif etmişti. Kate, parmağına bol gelen yüzüğün düğünde düşmesinden korktuğu için halkası daha sıkı bir versiyonuyla değiştiriyor.



KIR ÇİÇEĞİ TAŞIYACAK: Kate törende Kraliçe Victoria döneminden beri gelenek olduğu gibi “aşk bitkisi” sayılan mersinin de olduğu kır çiçekleri taşıyacak.



PIRLANTA TAÇ TAKACAK: Kate, büyük ihtimalle Kraliçe Elizabeth’in 1947’de evlenirken taktığı pırlanta taşlarla bezeli tacı takacak. Kraliçe’nin tacı verip vermemesi Kate’i istemediği şeklinde yorumlanacak.



BOTLAR 50 SAAT CİLALANACAK: Kraliyet düğünlerinde 349 yıldır gelin ve damada özel süvariler eşlik ediyor. Bu askerlerin botları törenden önce tam elli saat boyunca cilalanacak.



PRENSE AYRI PASTA: Düğün pastası çok katlı ve meyveli olacak. Kate pastasını İngiliz gülleri ve nergislerle süsledi. Prens William’a ise düğün sonrası için kraliyet tarifiyle çikolatalı pasta hazırlandı.



HEDİYELER İÇİN YARDIM FONU: Kate ve William düğün hediyeleri için “People” isimli bir yardım fonu oluşturdu. Fonda biriken hediyelerin parasal miktarı İngiltere ve Afrika’daki yardım kuruluşlarına aktarılacak.



SÜRPRİZ BALAYI: Balayı planını Prens William’ın yaptığı, nereye gideceklerini gelinden bile sakladığı öğrenildi. Büyük ihtimalle Latin Amerika’da olacaklar.



DİPNOT

1981

Lady Diana ve Prens Charles’ın 1981’deki düğününe ayrım yapılmaksızın tüm eski İngiliz başbakanlar davet edilmişti.



Beckham çifti davetli istesinde.

DAVETLİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Postacı ve kasap geliyor Blair ve Brown yok

Son hazırlıklar sürerken, ortalığı alevlendiren ilk gelişme davetli listesinin yayımlanmasıyla yaşandı. Listede İngiltere’nin eski başbakanlarından Tony Blair ve Gordon Brown yer almazken, ‘devlet düzeyinde’ sayılabilecek davete selefleri Sir John Major ve Margharet Thatcher’ın çağrılması çifte standart algısını doğurdu. Ancak bir kraliyet sözcüsü, Major ve Thatcher’ın şövalyelik örgütü üyesi seçildikleri için çağrıldıklarını söyleyerek yanlışlık olmadığına işaret etti. Yönetimleri sırasında İngiltere’nin en yüksek şövalyelik örgütü olan Garter’a üye seçilen eski başbakanlar Major ve Thatcher’ın aksine Blair ve Gordon kraliyet tarafından böyle bir unvan almamıştı. Yakın tarih sayfaları ise saraydan yapılan açıklamaya gölge düşürüyor. Çünkü Blair’in, başkanlığı döneminde (2002) Kraliçe Elizabeth’i reverans yaparak (eğilerek selamlama) karşılamayan eşi Cherie Blair yüzünden kraliyetle arası açılmıştı. Gordon’ın da ilişkilerinin iyi olmadığı biliniyordu.

Davetli listesinde ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, müzisyen Elton John gibi renkli simaların yanı sıra İngiltere Başbakanı David Cameron ve ailesi, Avustralya Başbakanı Julia Gillard ve hayat arkadaşı, İngiltere Parlementosu’ndan 200 devlet adamı, 40 kraliyet üyesi ve İngiltere Krallığı’na bağlı eyaletlerin vali ve devlet başkanları dahil seçkin isimler görüldü...

Obama katılamıyor

Düğün resmi bir devlet töreni statüsünde sayılmadığı için dünyanın önde gelen hükümet başkanları ve devlet görevlileri düğüne davet edilmedi. Bu sebeple ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy gibi isimler cuma günkü kraliyet düğününe katılmayacak. Çiftin okul arkadaşları, gelin ve damadın eski sevgilileri, Kate’in çocukluğundan beri tanıdığı postacı, kasap ve yoga öğretmeninin de törende olması bekleniyor...

İNGİLİZ POLİSİ ALARMDA

Protestolar da olacak

İngiliz Emniyet Teşkilatı, düğün için sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Zira Müslüman bir grubun düğün gününde Kraliyet’i protesto edeceğine dair geçen hafta alınan ihbarın ardından, “Reclaim the Royal Wedding” (Kraliyet Düğünü’ne Karşıyız) adlı facebook grubunun da en az 1500 kişilik bir gösteri planladığı ortaya çıktı.

Trafalgar Meydanı’nda buluşmak üzere açık bir davetin yer aldığı grup sayfasında, gösteri planının arkasında aydın isimlerin de bulunması dikkat çekti. Politika mezunu öğrenciler, College London Üniversitesi’nin desteklediği cumhuriyetçi ‘Republic’ grubu gibi kimliği belli kaynaklar tarafından düzenlenecek gösterilere, birçok katılımcının eşlik etmesi bekleniyor. 5 bin polisin görev alacağı cuma günü, düğün güzergâhında en az 2 kilometrelik yakın plan güvenlik çemberi kurulacak. 1000 polis ise halkın arasına karışarak şüphelileri engelleyecek.