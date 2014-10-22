MASAK'a göre Türkiye'nin ihracat hacmini Reza Zarrab büyütmüş!

Şüphelileri arasında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın çocukları Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan, Reza Zarrab ile eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın da bulunduğu 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına gönderilen Reza Zarrab’a ilişkin analiz raporunda ilginç detaylar yer aldı. Raporda, Türkiye’nin ihracat hacmindeki büyümenin sebebi Reza Zarrab’ın şirketlerine bağlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun’un haberine göre, MASAK’ın 11 Temmuz 2013 tarihli raporunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ekrem Aydıner tarafından kapatılan soruşturmanın kilit ismi Reza Zarrab hakkındaki tespitler dikkat çekti. Raporda, Türkiye’nin İran ve Dubai’ye olan dış ticaretinin 2012 yılından önceki dönemlere göre ani bir sıçrama yaptığı belirtilerek bu sıçramanın sebebinin kıymetli maden ihracatındaki artış olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Reza Zarrab’ın şirketlerinin bu ticarette en ön sırada olduğunun tespit edildiği raporda, “Yine Zarrab şirketlerine İran bankaları üzerinden gönderilen para transferleri 2012 yılı öncesindeki toplam 112 milyon TL iken, 2012 yılında yaklaşık olarak 120 kat artarak 14.3 milyar TL düzeyine gelmiştir. Para transferlerindeki söz konusu artışın, ülkemizin dış ticaret hacmindeki artışın da kaynağını teşkil ettiği düşünülmektedir” denildi.

Babacan yalanlamıştı

Zarrab, geçen aylarda bir haber kanalında katıldığı programda da “İllegal yollardan elde edilmiş para, kara para olur. Benim yaptığım tüm ticaret, bankalar üzerinden yapılmıştır. Devletin tüm kurumlarının denetimine açık yapılmıştır. 200 ton altın ihraç edip Türkiye’ye 25 milyar TL’lik ihracat yapmışım. Cari açığın yüzde 15’ine tekabül ediyor. Cari açığın yüzde 15’ini tek başıma kapatmışım” demişti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın yazılı soru önergesine cevap veren Ekonomi Bakanı Ali Babacan da TÜİK’ten sağlanan dış ticaret verilerine göre Zarrab’ın altın ticaretiyle ilgili bir kayıt ve bilgi bulunmadığını söylemişti.

Vergi listesinde de yoktu

Maliye Bakanlığı’nın 4 Mayıs’ta açıkladığı 2013 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenlerinin listesinde “Cari açığın yüzde 15’ini ben kapattım” diyen Zarrab yer almamıştı.