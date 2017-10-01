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Ekonomi

MASAK: Türkiye'de 5 milyon kişi yasa dışı bahis oynuyor

3 bin 500 iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığı belirlendi

01 Ekim 2017 00:42

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin bahis oynadığını ve buradan elde edilen yasadışı kazancın 50 milyar lirayı bulduğu raporladı.

Habertürk’ten Helin Şahin’in Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora dayandırdığı haberine göre yasadışı bahisle vergi haricinde bazı kamu kurumlarına aktarılan paradan da mahrum kalındığı belirtildi. Yasa dışı bahsin yasal bahse göre iki kat oranla daha fazla kazandırdığı için tercih edildiğinin kaydedildiği raporda, yıllık yasadışı bahsin hacminin 50 milyar lirayı bulduğu, oynayanların yaş aralığının ise 18-50 olduğu belirtildi.

Raporda, 5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığı belirtilirken Emniyet de yurt çapında 3 bin 500 işyerinde yasa dışı kumar oynatıldığını belirledi.

MASAK, yasadışı kumara üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla, 5 binden 20 bin liraya para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

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