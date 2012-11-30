MASAK: Evren ve Şahinkaya'nın mal varlığı bilgileri bize ait değil

12 Eylül davasında yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın malvarlıklarına ilişkin haberler nedeniyle eleştirilen MASAK'ın Başkanı Mürsel Ali Kaplan, bilgilerin kendilerine ait olmadığını belirterek, “Basındaki bilgilerin tamamı yanlış, eksik ve abartılıdır. Tıpkı bir körün fili tarifi gibi” dedi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürsel Ali Kaplan, 12 Eylül davasında yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ailelerinin malvarlıklarına ilişkin haberlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesine açıklama yaptı.

MASAK Başkanı Kaplan, davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi ve TBMM Darbe Komisyonu’nun talebi üzerine malvarlıklarını araştırdıklarını söyledi.

Mürsel Ali Kaplan, “Basında yer aldığı şekilde hiçbir bilgi ve belgenin kurul tarafından gönderilmediğini ve paylaşılmadığını” ifade etti.

Kendilerine ulaşan bilgiler ile basında yer alan bilgilerin örtüşmediğini belirten Kaplan, şöyle konuştu: "Ayrıca bazı bilgilerin de aşırı abartılmış, yanlış yorumlanmış, hatalı bir durumda olduğunu söylemek gerekir. Tıpkı bir körün fili tarifi gibi."

MASAK Başkanı, kurumunun hiç bir konuda taraf olmadığına işaret ederek, "Son olayda da gelen bilgiler virgülüne dokunulmadan teslim edilmiştir" diye konuştu.



Avukta Türkdoğan: Bu MASAK'ın hatasıdır



MASAK belgelerini incelediğini söyleyen davanın müdahil avukatlarından Öztürk Türkdoğan ise “Haberlerdeki malvarlığına ilişkin hata varsa bu MASAK’ın hatasıdır” dedi.



'Gayrimenkul zengini' iddiası



Basında yer alan haberlerde, 12 Eylül darbesinin mimarlarından Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile dönemin komuta kademesinin gayrimenkul zengini olduğu öne sürülmüştü.

MASAK’ın mahkemeye gönderdiği 500 sayfalık raporda, Kenan Evren'in damatları Maksut Göksu ve Erkan Gürvit üzerine kayıtlı 23 arsa, 41 daire ve Şişli'de bir rezidans olduğu iddia edilmişti.

Tahsin Şahinkaya'nın eşi üzerine kayıtlı Yalova'da 90 dubleks binası bulunduğu öne sürülmüştü.

Nurettin Ersin'in ailesinin Bodrum'da 169 adet yazlığa sahip olduğu, Sedat Celasun'un gelini Füsun Celasun üzerine ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde 224 dairenin kayıtlı göründüğü iddia edilmişti.

Basında yer alan bu malvarlığı iddialarına komutanların ailelerinden itiraz gelmişti.

Bir kamu kurumunda çalışmaya devam eden Füsun Celasun "Annemden 80 metrekarelik bir daire miras kaldı, o da mahkemelik. 224 dairem olsa, çalışır mıyım?" demişti.

Nurettin Ersin'in kızı Yıldız Ülgenalpin ise "Bodrum'da 16/9 adresindeki yazlığımız ‘169 yazlığı var’ şeklinde yansıtıldı” diye konuşmuştu.