MASAK: Çağlayan'ın serveti kuşkulu, Bağış ve Güler'inki de gelirleriyle orantılı değil

Eski bakanlarla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştıran TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu’na sunulan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 3 eski bakanın kaynağı belli olmayan gelirleri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Gelecek hafta, AKP’li 4 eski bakan; Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmeyeceği yönünde oylama yapacak olan komisyon, ardından rapor yazımına başlayacak. Bu arada CHP’li üyeler, komisyona bugün Reza Zarrab’ın ortağı Babek Zencani’yle ilgili İran’da yürütülen soruşturmanın belgelerinin istenmesini talep edecek. Talebin reddedilmesi durumunda, parti olarak İran’daki belgelerin peşine düşülecek.

Habib Güler’in Zaman’daki haberine göre, soruşturma Komisyonu’nun dün 1,5 saat süren toplantısında, çalışma süresi, alınacak kararlar ve komisyon raporunun hazırlanması ele alındı. Komisyon, pazartesi saat 14.00’te toplanarak bakanlarla ilgili Yüce Divan oylamasının yapılmasını kararlaştırdı. 15 üyenin yer aldığı komisyonda, HDP üyesini çektiği için muhalefetin 5 milletvekili var. Yüce Divan’a gönderme kararı verilebilmesi için 8 milletvekilinin evet demesi yetecek. Bu durumda AKP’den en az 3 milletvekilinin de muhalefetle birlikte hareket etmesi gerekecek. Dünkü toplantıda, komisyonda uzman olarak görev yapan MASAK bürokratı Ali Demir’in hazırladığı bilirkişi raporu üyelere dağıtıldı. Alınan bilgilere göre, raporda 4 bakanla ilgili ‘değerlendirme ve sonuç’ bölümünde önemli tespitler yapıldı ve 3 bakanla ilgili ‘şüphe var’ değerlendirmesinde bulunuldu.

Bağış’ın geliriyle mal varlığı çelişiyor

Raporda, eski AB Bakanı Egemen Bağış’la ilgili ‘kendisi ve eşinin mal varlığının, gelirleriyle aynı oranda olmadığı’ tespiti dikkat çekerken, özellikle alınan 3 dairenin kaynağının gösterilmediğine dikkat çekildi. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın mal varlığı konusunda ‘komisyonun çalışma süresi içinde yeterli inceleme yapılamadığı, zamana ihtiyaç bulunduğu’ belirtildi. Ayrıca Çağlayan’ın aldığı saat, piyano gibi eşyaların ‘kendi kaynaklarıyla alınmadığı’ ifade edildi. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın mal varlığının ise sahibi olduğu şirketler ve gelirleriyle ‘orantılı, normal’ olduğu yönünde görüş belirtildi.

Soruşturma Komisyonu bakanlarla ilgili yapacağı ayrı ayrı oylamadan sonra raporunu yazacak. 10 Ocak tarihine kadar tamamlanması gereken rapor bu tarihte TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Meclis Başkanlığı 20 Ocak’a kadar (10 gün içinde) raporu TBMM Genel Kurulu’na sunacak. Raporda Yüce Divan kararı bulunursa TBMM Genel Kurulu bunu oylayacak. Raporda Yüce Divan kararı bulunmazsa söz konusu oylama verilecek önergeler üzerine yapılabilecek.

CHP, İran’dan belge isteyecek

Öte yandan, bugüne kadar birçok kişinin tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulunan ancak AKP’li Komisyon Başkanı Köylü’yü ikna edemeyen CHP’liler, bugün komisyona ‘İran’dan belge istenilsin’ talebinde bulunacak. CHP’nin başvurusunda, İran Meclisi’nden hem yasama hem de yargı boyutunda Zencani’yle ilgili yürütülen soruşturmaların belgelerinin talep edilmesi istenecek. CHP, bu talebin de reddedilmesi durumunda parti içinde kurulacak bir komisyon marifetiyle İran Devleti’yle iletişime geçecek ve bu yöndeki belgeler talep edilecek.