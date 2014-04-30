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Ekonomi

MASAK Başkanı görevden alındı!

Maliye Bakanlığı’na bağlı üç kritik birimin başkanı değişiyor

30 Nisan 2014 17:31

17 Aralık operasyonu sonrası çok sayıda üst düzey bürokratın görevden alındığı Maliye Bakanlığı'nda yeni bir görevden alma dalgası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürsel Ali Kaplan görevden alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı’na bağlı üç kritik birimin başkanı değişiyor. Gelir İdaresi Genel Müdürü Mehmet Kilci ve Bütçe ve Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu da görevden alınıyor. 

Bu isimlerin yeni görev yerleri de belli oldu. Kilci, Roma’ya ekonomi müşaviri olarak gidiyor. MASAK Başkanı Kaplan ile Bütçe Genel Müdürü Hatipoğlu Müsteşar Yardımcısı oluyor. Kilci’nin yerine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu Başkanlığı görevinde bulunun Seyit Ahmet Baş'ın gelmesi bekleniyor. 

Bu arada Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Bakan Mehmet Şimşek'in IMF'den transfer ettiği 31 yaşındaki Burcu Aydın getirildi.

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