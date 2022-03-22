MASAK'a gelen ihbarlar bir yılda iki kat arttı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gelen ihbar ve araştırma talepleri bir yılda iki katından fazla arttı. 1 yılda 511 bin kişi hakkında şüpheli bildirimde bulunuldu. Bildirimler arasında aklama suçu bağlantılı yasadışı bahis ve kumar oynatma ilk sırada.

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle görevli olan MASAK, geçen yıl son beş yılın en fazla mesaisini yaptı.

Şüpheli işlem, araştırma talebi, kurumsal ve kişisel ihbar sayısı 515 bin 627’ye fırladı, 511 bin 26 kişi hakkında inceleme yapıldı. Şüpheli işlem bildirimlerinde “Terör veya terörizmin finansmanı” konulu 2 bin 758 bildirim kuruma ulaşırken “Aklama” konularının sayısı 502 bin 237 oldu. Terör konulu olanlar yıllar itibarıyla sürekli azalırken aklama suçunu içeren bildirimler her yıl arttı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, en fazla şüpheli işlem bildiren kurum, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları oldu. 2021 yılında bildirimde bulunan finansal kuruluş sayılarının, şüpheli işlem bildirimi gönderen yetkili müesseseler ile kıymetli maden aracı kuruluşları sayısındaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

Aklama, bahis ve kumar ilk sırada

MASAK’a ayrıca TL ve döviz cinsinden çok büyük tutardaki şüpheli işlemlerin askıya alınması, durdurulması istemi de geldi. 2020’de işlemin ertelenmesi talepli şüpheli işlem bildirim sayısı 6 bin 546 iken bu rakam da artarak 2021 yılında 7 bin 218’e çıktı.

Aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2.5 kilo altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk hisse senedi ile ilgili işlem durduruldu.

4 bin 663 işlemle ilgili 934 kişi hakkında adli makamlara ya da kolluk birimlerine bildirimde bulunuldu. Bunlar arasında da yasadışı bahis ve kumar oynatmak ilk sırada yer alırken göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de dosyalarda yer alan suçlamalardan oldu.