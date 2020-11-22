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Masa ve sandalyeler kaldırıldı; AVM'de, yerde yemek yediler

22 Kasım 2020 19:01

İzmir'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. 

İçişleri Bakanlığı'nca Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi. İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. DHA

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