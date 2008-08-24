Masa tenisinde ev sahibi farkı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde tek erkeklerde ilk 3 sırayı, evsahibi ülkenin sporcuları aldı. Pekin Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oyunların masa tenisi müsabakalarının 11. ve son gününde, tek erkeklerde yarı final, üçüncülük ve final maçları yapıldı.



Final maçında, 2 Çinli sporcudan 28 yaşındaki Ma Lin, 47 dakika süren mücadelede, Atina-2004'ün gümüş madalyalı ismi Wang Hoo'yu 4-1 (11-9, 11-9, 6-11, 11-7, 11-9) yenerek, Atina-2004'deki bronz madalyadan sonra bu kez altın madalyaya ulaştı. Bronz madalya mücadelesinde ise kariyerinde 11 dünya şampiyonluğu bulunan Wang Ligin, 5 dünya şampiyonluğu bulunan İsveçli Jorgen Peterson'a 4-0 (13-11, 11-2, 11-5, 11-9) galip gelerek üçüncülüğü elde

etti.



Böylece oyunlarda masa tenisi dalındaki müsabakalar sona ererken, bu dalda evsahibi ülke, 4 altın ve 2'şer de gümüş ve bronz madalya kazanarak, diğer ülkelere ezici bir üstünlük sağladı.