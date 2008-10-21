Masa tenisinde büyük başarı

Rusya’nın önde gelen kentlerinden St. Petersburg’da yapılan Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda, Türkiye Bayan Takımı Süper Lig’e çıktı.





143 sporcunun katıldığı ferdi maçlarda Pekin 2008’de Ay - Yıldızlı formayı giyen F. Bahçe’den Melek Hu, çeyrek finale dek geldi. Ancak ilk 8 arasında oynanan son karşılaşmayı kaybedince madalyadan oldu.



Avrupa şampiyonalarının statüsü uyarınca katılımcı ülkeler, bir önceki şampiyonalarda aldıkları derecelere göre bulunuyor. İlk 16 grup Süper Lig ve onu izleyen 16 takım 1. Lig, diğerleri de Yükselme Ligi ismini alıyor. Türkiye ise bayanlar ve erkeklerde 1. Lig’de kuraya alınmıştı.



Bayanlar Melek Hu, Yıldız Meral, Aslı Şahin ve Şirin He’den oluşuyordu. Ay - Yıldızlılar F Grubu’ndaki ilk maçta Litvanya’ya 3-1 yenildi. Daha sonra İrlanda’yı 3-0, İsveç’i 3-1’le geçerek grupta 2. olduk ve sıralama maçlarına ismimizi yazdırdık.



Danimarka’yı 3-2 yendik ama Ukrayna’ya 3-2 mağlup olunca Süper Lig’e çıkma şansımızı baraj karşılaşmasına bıraktık. 19.’luk - 20.’lik için Yunanistan’la karşılaştık. Rakibimizi 3-1 yenerek Süper Lig’den düşen Sırbistan, Bulgaristan ve Belçika’nın yerini alan ülkelerden biri olduk.



Sabahattin Sabrioğlu nun antrenörlüğünde sadece Melek Hu, çeyrek finale çıkabildi. Hu 4 tur geçti ve çeyrek finalde, şampiyon olan Litvanyalı Ruta Paskauskiene’ye karşı ilk seti aldı. 2. sette öndeyken topun 2 kez fileye takılmasıyla bu seti kaybetti. 3. seti alan Melek Hu, rakibinin baskısına dayanamayınca salondan 4-2 yenik ayrıldı.





Jiang Chao’nun yönetimindeki erkekler ise Cem, Zeng, Bora Wang, Gecay Menge ve Penkfei Jiang’dan kuruluydu.



İkinci 16’lık grupta 1. Lig’de oynadık; F Grubu’ndaki ilk maçta Litvanya’yı 3-0 yendik ama İspanya’ya 3-1 mağlup olduk. Son maçta da Estonya’yı 3-0’la geçtik. Sıralama karşılaşmalarında Çek Cumhuriyeti’ne 3-1 yenildik, İtalya’yı 3-1’le geçtik, İngiltere’ye 3-1 mağlup olduk.



Sonuçta da 22.’likte kaldık. Süper Lig’e İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Norveç çıkarken; Portekiz, Slovakya ve Yunanistan bir alt kümeye düştü.

Bayanlarda şampiyon 2 Çinli, 1 Rus sporcudan kurulu Hollanda olurken, erkeklerde Beyaz Rusya’yı yenen Almanya mutlu sona ulaştı.



Ferdi şampiyonlar ise bayanlarda Avusturyalı Jia Liu’yu yenen Litvanyalı Ruta Paskaluske, erkeklerde İspanya’ya 250 bin YTL’ye transfer olan Belaruslu Vladimir Samsanov’u geçen Alman Tımo Boll oldu.



Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl 13-20 Eylül 2009’da Almanya’nın Stuttgart kentinde yapılacak.



