"Maşa ile Koca Ayı çizgi filminde Putin propagandası yapılıyor"

İngiliz Times gazetesi, Türkiye’de yayınlanan Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin Kremlin propagandası içerdiğini savundu.

Times gazetesinde yayınlanıp Maşa ile Koca Ayı’nın 'Putin propagandası' olduğu ileri sürülen yazıda, Fin gazetesi Helsingin Sanomat’ta yer verilen bir ropörtaja atıf yapılıyor.

Fin gazetesine demeç veren Estonyalı bir profesör, Maşa ile Koca Ayı’nın Rusya’yı sembolize ettiğini ve bu karakterle, çocuklarda Rusya hakkında olumlu bir izlenim yaratılmak istendiğini savunuyor.

Sputnik'te yer alan haberde profesör Maşa ile Koca Ayı’nın Estonya’nın ulusal güvenliği için tehdit olduğunu iddia ediyor.

Haberde Buckingham Üniversitesi’nden Anthony Glees'in değerlendirmesi ise şöyle: "Maşa, cesur olduğu kadar ele avuca sığmayan bir karakter, ayrıca dediğini yapan biri. Kimi zaman boyundan büyük işlere kalkışıyor. Onda Putinvari bir şeyler olduğunu söylemek abartı olmaz."

"Devletten bir kapik bile almadık"

Maşa ile Koca Ayı serisinin yapımcısı olan Animaccord stüdyosunun başkanı Dmitriy Loveyko ise propaganda iddialarına ilişkin olarak, devletten finansal destek almadıklarını savundu.

Çizgi filmin İngilizce YouTube hesabının 4 milyonu aşkın takipçisi var.