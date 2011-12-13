-Marzuki yemin etti TUNUS (A.A) - 13.12.2011 - Tunus'ta Kurucu Meclisinin, cumhurbaşkanlığına seçtiği Cumhuriyet Kongresi Partisi lideri Muncef Marzuki yemin ederek görevine başladı. Marzuki, Kurucu Meclis üyeleri ve ülkenin önde gelenleri önünde yemin ederek ulusal çıkarların kefili olacağını, halk ayaklanmasında şehit düşenlerin ve ayaklanmanın hedeflerine bağlı kalacağını belirtti. Gözleri dolan Marzuki, "Şehitler olmasaydı, burada olamazdım" dedi. Sağlık, eğitim ve kadın hakları konusunda güvence veren Marzuki, "Tüm Tunusluların devlet başkanı olacağım. Vatandaşlarımın hayatlarını iyileştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" diye konuştu. Kurucu Mecliste yapılan dünkü oylamada Marzuki, 217 milletvekilinin 153'ünün oyunu alarak cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Muhalefet aday belirlemeyi reddettiği, diğer 9 adayın da kriterleri uymadığı için Marzuki'nin karşısına rakip çıkmamıştı. Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Ocak ayında devrildiği Tunus'ta yeni anayasayı yazmak ve geçici hükümetin kurulması için Ekim ayında seçimler yapılmıştı.