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Dünya

Marzuki, yahudilerden dönmelerini istedi TUNUS (A.A)

20 Aralık 2011 02:02

-Marzuki, yahudilerden dönmelerini istedi TUNUS (A.A) - 19.12.2011 - Tunus Cumhurbaşkanı Muncef Marzuki, Tunuslu Yahudilere ülkeye geri dönmeleri çağrısında bulundu.  Tunus resmi haber ajansı, Marzuki'nin, Haham Başı Haim Bittan ile görüşmesinde, Tunuslu Yahudilerin ülkenin vatandaşları olduğunu söyleyerek, bu kişilerin Tunus'a dönmeleri çağrısı yaptığını duyurdu.      Marzuki'nin bugün ülkenin önde gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamlarıyla da bir araya geldiği belirtildi.  Tunus'ta bin 500 kişilik Yahudi nüfusu bulunuyor. Ülkede 1960'larda 100 bin Yahudi yaşıyordu.

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