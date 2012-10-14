Marwood: Gençler Balotelli'yi örnek almasın

Manchester City Futbol Direktörü Brian Marwood, kulüp akademisinde yer alan genç oyunculara Mario Balotelli'yi örnek almamaları gerektiğini söyledi.

Manchester City'nin futbol direktörü Brian Marwood, genç takımdaki isimlerin kendilerine örnek futbolcu seçerken dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Marwood, gençlerin as takımda yer alan isimleri rol model olarak örnek almalarını önerirken, bu örnek isimlerden birinin asla Balotelli olmamasının gerektiğini ifade etti. Marwood, konuyla ilgili olarak, "Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Joe Hart, Gareth Barry ve Jolean Lescott gibi oyuncularımıza bakıyorum ve nasıl davranması gerektiğini bilen birçok oyuncuya sahip olduğumuzu görüyorum.

Gençlerimiz kendine örnek bir ismi seçerken dikkatli olmalı. Sanırım ne hakkında konuştuğumu anladınız. Her zaman sahip olduğunuz değerlere saygı gösteren, sisteminize ve takımınıza uyan oyuncuyu bulamayabiliyorsunuz. Ama bunun dışında muhteşem bir oyuncu kadromuz var." açıklamasını yaptı.

Gareth Barry'den örnek davranış

Marwood, ayrıca kulübün değerlerinden "Eski bir oyuncumuz kulübümüze saygı göstermediği için artık bizimle birlikte değil. Carrington'daki antrenman tesisimizin zeminini yenilemiştik ve üzerinden geçmemesi gerekirken yeni zeminin ortasından yürüdü. Dahası yere de çöp attı. Bulunduğu ortamdaki insanlara saygısızlık yapan oyuncular istemiyoruz. Zaten 5 dakika sonra Gareth Barry geldi ve bu oyuncumuzun yere attığı çöpü alıp çöp kutusuna attı. Bu davranış nasıl oyuncular istediğimizi oldukça güzel açıklıyor." sözleriyle bahsetti.

Bu açıklamanın ardından Manchester City'nin, geçtiğimiz günlerde Mancini ile de söz düellosuna giren 22 yaşındaki Balotelli'yi ilk fırsatta göndermek istediği konuşuluyor.