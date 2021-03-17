Marvel, Kaptan Amerika evreninde yeni LGBTİ+ karakteri tanıtacak

Marvel, Kaptan Amerika evrenine LGBTİ+ bir karakter ekleniyor. Marvel, yeni karakter Aaron Fischer'In "baskı gören ve unutulanların yanında duracağını" söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Kaptan Amerika evrenine Demir Yolları'nın Kaptan Amerika'sı olarak katılacak Aaron Fischer'ın çıkışı haziran'da Onur Ayı'na denk getirilecek.

Fischer karakteri, "The United States of Captain America" isimli mini seride yer alacak.

Yazar Joshua Trujillo "Aaron, LGBTİ+ topluluğunun kahramanları, aktivistler, liderler ve daha iyi bir hayat için her gün çalışan insanlardan ilham alıyor" dedi.