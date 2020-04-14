Marvel, Avengers: Endgame'de gözlerden kaçan detayı paylaştı

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Disney Stüdyoları, Paskalya Günü için Twitter üzerinden filmelerine gizlenmiş mesajları paylaştı. Kısa süre içerisinde Marvel Stüdyoları da Disney'e katılıp, Avengers serisinin son filmi Endgame ile birçok kişinin gözünden kaçan bir detayı takipçileriyle paylaştı.

Marvel, Endgame'de kahramanların dünyayı kurtarmanın ellerini bir araya getirdiği sahnenin ekran görüntüsü ile eşi Pepper'ın Tony Star'a hediye ettiği, üzerinde "Tony Stark'ın bir kalbi olduğunun kanıtı" yazılı orijinal ark reaktörünün görüntüsü yer alıyor.

İki fotoğraf arasındaki benzerlik, Endgame'deki sahnenin orijinal ark reaktörüne gönderme olduğunu göstererek, filmin sonunu da göz önüne aldığımızda sahneye farklı bir derinlik katıyor.

Paylaşıma verilen cevaplar, serinin birçok hayranının bu detayı gözden kaçırdığını gösterdi.