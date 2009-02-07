Marul arası cephane

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir marul tarlası içinde depo olarak kullanılan barakada, 62 kilo 200 gram dinamit lokumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.





Erdemli Emniyet Müdürü Hüseyin Dağı, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tarla imarında kullanılmak üzere Makine Kimya Endüstrisi'nden (MKE) alınan ihtiyaç fazlası dinamit lokumlarının iade edilmediği yönünde ihbar aldıklarını söyledi.



İhbar üzerine, Koyuncu Mahallesi Eseli mevkisindeki marul tarlası içinde depo olarak kullanılan barakaya operasyon düzenlediklerini belirten Dağı, 62 kilo 200 gram dinamit lokumu ile 6 koli içinde 3 bin metre saniyeli düz fitil, 2 koli içinde 3 bin adet kablolu kapsül, 245 adet kablolu hazırlanmış dinamit kapsülü, 2 bin 565 adet boş tahrip kapsülü, 20 metre infilaklı fitil ve 37 metre saniyeli fitil ele geçirdiklerini açıkladı.



Ele geçirilen dinamit lokumlarının herhangi bir terör örgütü ile ilgisinin bulunmadığını ifade eden Dağı, olayla ilgili K.Ü. ile A.E'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Hüseyin Dağı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

