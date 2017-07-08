Martin Skrtel: Mehmet Ekici beni çok şaşırttı

Fenerbahçe'nin geçen sezon İngiltere'nin Liverpool ekibinden 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Martin Skrtel, sezon öncesi kampında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Topuk Yaylası'nda konuşan 32 yaşındaki Slovak stoper, yeni transferler Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Kameni hakkında yorumlarda bulundu.

Mehmet Ekici'nin kendisini çok şaşırttığını ifade eden Skrtel; Valbuena'yı tanıdığını, Dirar'ın kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu söyledi. Aykut Kocaman hakkında da yorumda bulunan deneyimli oyuncu, "Geçen sezonki kamp ile bu sezonki kampı kıyaslamak zor. Zorlu bir çalışma sürecinin içindeyiz; buna ihtiyacımız var. Yeni teknik direktörümüz yeni fikirlerle geldi; onları bize göstermeye gayret ediyor" dedi.

Deneyimli Slovak stoperin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Takıma sadece birkaç gün önce katıldım. Yeni transferlerimiz takıma kalite katmış. Mehmet Ekici beni çok şaşırttı. İdmanlarda çok iyi işler yapıyor. Bu takımın önemli bir parçası olacak. Valbuena bildiğimiz ve tanıdığımız iyi bir oyuncu. Dirar, Monaco'da kendini kanıtlamış bir isim. İyi transferler yapılmış. Aynı şey yeni kalecimiz Kameni için de geçerli"

"Aykut Kocaman'ın söylediklerini

uygulamak zorundayız"

"Geçen sezonkiyle bu sezonki kamp dönemini kıyaslamak benim için zor. Geçen sezonla farklılıklar vardır ama ben geçen sezon da takıma ilk maçtan 1 hafta önce katılmıştım. Bir kıyaslama yapamam. Zorlu bir çalışma sürecinin içindeyiz; buna ihtiyacımız var. Yeni teknik direktörümüz yeni fikirlerle geldi; onları bize göstermeye gayret ediyor. Biz de onun söylediklerini uygulamak ve yapmak mecburiyetindeyiz. İsteğimiz, bu çalışmaları sezona da yansıtabilmek"

"Türkiye'nin en büyük kulübündeyiz"

"Fenerbahçe'deyiz, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız. Burada en yüksek düzeyde hırslar var ama kendimizi baskı altına almamalıyız. Maç maç devam etmeliyiz. Geçen sezon büyük maçlarda son derece iyi performamns sergiledik. Sadece Başakşehir deplasmanında yenildik ama lig tablosunun altındaki takımlara karşı fazla puan kaybı yaşadık. Adım adım ilerlemeliyiz. Bunları yaparsak sezon sonunda nerede yer alacağımızı göreceğiz"