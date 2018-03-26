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Spor

Martin Skrtel korkuttu

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı  İSTANBUL,(DHA) Slovakya'nın Tayland'ı 3-2 mağlup ettği hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçeli oyuncu Marin Skrtel'in bir pozisyonun ardından baygınlık geçirdi

26 Mart 2018 02:03

Galatasaray\'dan geçmiş olsun mesajı 

İSTANBUL,(DHA)

Slovakya\'nın Tayland\'ı 3-2 mağlup ettği hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçeli oyuncu Marin Skrtel\'in bir pozisyonun ardından baygınlık geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında yüzüne top çarpmasının ardından yerde kalarak baygınlık geçiren Skrtel dilinin dönmesi üzerine nefes alamadı. Bu sırada Slovak oyuncunun yardımına doktorlar ve takım arkadaşları yetişti. Yapılan müdahalenin ardından Skrtel oyuna devam ederken, 33 yaşındaki savunma oyuncusu karşılaşmanın 77\'nci dakikadasında yerini Milan Skriniar\'a bıraktı.
GALATASARAY\'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
33 yaşındaki Slovak stoper için Galatasaray geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Slovakya\'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel\'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız\" denildi.

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