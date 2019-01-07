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Spor

Martin Skrtel için ‘veda' gibi açıklama

"Henüz bir karar vermedik"

07 Ocak 2019 14:25

Fenerbahçeli Martin Skrtel’ın menajeri Karol Csonto, Slovak basınına başarılı stoperin Fenerbahçe’den ayrılabileceğini söyledi.

Csonto, Skrtel’ın geleceği hakkında konuşurken ”Doğru bir teklif gelirse Skrtel Ocak ayında ayrılabilir ancak İngiltere’ye dönme ihtimali düşük. Fenerbahçe’den yeni sözleşme teklifi de aldık ancak henüz bir karar vermedik” ifadelerini kullandı.

Skrtel’ın adı Rangers, West Ham, Crystal Palace ve Southampton ile anılıyordu.

34 yaşındaki Slovak yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 

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