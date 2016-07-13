Martin Skrtel, Fenerbahçe için İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Martin Skrtel, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Skrtel, şu açıklamaları yaptı: "Takımla ilgili bilgiler aldım. Miroslav Stoch ile konuştum. Güzel şeyler söyledi. Fenerbahçe'nin teklifi çok netti. Başından beri kararlılardı.



Bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim. Bugün buradayım, yarın son atmamız gereken adım var. Bunun için geldim. Umarım yarın her şeyi tamamlayabiliriz. Son bir adım var."