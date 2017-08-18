Martin Schulz: Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere, “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenmesine Almanya'da Sosyal Demokrat Partili’nin (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz’dan tepki geldi. Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" dedi.

Erdoğan cuma namazı çıkışında, “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin” diye konuşmuştu.

Almanya’daki Türklerin sandıkta ‘Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan’ siyasi partilere gerekli desteği vermesi gerektiğini kaydeden cumhurbaşkanı şöyle devam etmişti: “Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var.”

'Erdoğan'ın Almanya'daki Türkler üzerindeki 'baba' tutumu sona ermeli'

DW Türkçe'nin aktardığına göre Erdoğan'ın sözlerine Almanya'daki Türk ve Kürt derneklerinden de eleştiri geldi. Almanya Türk Toplumu adlı dernekten yapılan açıklamada, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına seçimlere katılma çağrısı yapıldı. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Demokrasi ile ilgili konularda derse ihtiyacımız yok. Erdoğan'ın Almanya'daki Türkler üzerinde sahip olmak istediği 'baba' tutumu artık sona ermeli" şeklinde konuştu

“Benzeri olmayan bir utanmazlık”

Almanya Kürt Toplumu Genel Sekreteri Cahit Başar ise Erdoğan'ın tutumunu 'benzeri olmayan bir utanmazlık' olarak nitelendirdi. Başar, 'Türk hükümetinin etkisi altında bulunan Ditib ya da UETD gibi örgütlerin, Cumhurbaşkanı'nın çağrısını uygulamaya koymaya çalışacaklarını' savundu.

Almanya Kürt Toplumu, Almanya'daki tüm Türk ve Kürt kökenlilere, Erdoğan'ın çağrısına karşı koyup seçimlerde Almanya'daki demokratik partilere oy vermeleri çağrısında bulundu.