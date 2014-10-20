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Spor

'Martin Linnes Beşiktaş'la anlaştı' iddiası

Martin Linnes'in devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürüldü

20 Ekim 2014 17:21

Beşiktaş’ın sezon başında almak istediği ancak şartlar oluşmadığı için transfer edemediği Norveç'in Molde takımında oynayan Martin Linnes'in devre arasında siyah beyazlı formayı giyeceği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, dün akşam %100 Futbol programında siyah beyazlıların sağ bek oyuncusu Linnes ile anlaştığını söyledi.                                                                     

Martin Linnes kimdir?

Norveç'in Molde takımında forma giyen Linntransfer listesinde yer alıyor. 23 yaşında ve 1.77 metre boyundaki Norveçli futbolcu, son bir yıl içinde gösterdiği yüksek performansla birçok Avrupa kulübünün yıldız adayları arasında gösteriliyor.

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