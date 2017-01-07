Martin Caceres imzaya geliyor

Joao Pereira ve Emmanuel Mas'ı kadrosuna katan bordo-bavililer, Martin Caceres'le her konuda anlaşma sağladı.



Bonservisi elinde olan Uruguaylı savunmacı ile yaptığı ilk görüşmede önemli mesafe kateden Trabzonspor yönetimi dün bütün pürüzleri ortadan kaldırmayı başardı.



Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden yönetim, "Cumartesi veya Pazar günü İstanbul'da olacağım" cevabını aldı.



Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, bizzat görüştüğü Caceres'e geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı, "Seni İstanbul'da geniş bir sağlık taramasından geçireceğiz" ifadesini kullandı.