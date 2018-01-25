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MARTILARIN DALGALARA, YİYECEK KAPMA DALIŞI

  Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisiyle dalgalı hale gelen Küçükçekmece Gölü sahilinde martıların, yiyecek bulmak için suya dalışları ilginç görüntüler oluşturdu

25 Ocak 2018 12:26

 

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da soğuk ve yağışlı hava etkisiyle dalgalı hale gelen Küçükçekmece Gölü sahilinde martıların, yiyecek bulmak için suya dalışları ilginç görüntüler oluşturdu. Gölün, Kuruçeşme Mevkii\'nde  dalgalı sularda yüzen sakar mekeler arasında martıların,  küçük su canlılarını kapabilmek birbirini ardına yaptıkları dalışları ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü:
-Gölün kıyısındaki martı sürüsü ve havada sürekli kanat çırparak dalış yapmaları
-Kara ördekler suda
-Genel ve detay görüntüler
 

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