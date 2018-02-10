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 MARTILAR YEMEK İÇİN BU KEZ FARKLI ADRESTE...

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA Vapurların peşinde bir parça simit kapabilmek için uçmalarını görmeye alışık olduğumuz martılar bu kez farklı bir yerde yemek peşindeydi

10 Şubat 2018 16:04

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA
Vapurların peşinde bir parça simit kapabilmek için uçmalarını görmeye alışık olduğumuz martılar bu kez farklı bir yerde yemek peşindeydi. Uçaklar için tehlike oluşturan kuşlar, Atatürk Havalimanı\'nda kameralara yansıdı. Onlarca martı ve kargalar bir uçağa yiyecek, içecek  yüklenmesi sırasında görüntülendi. Uçağın açık kapısına yanaşan, ikram aracının üstüne, uçağın gövdesine konan  kuşlar yemek için çabaladı.    

Görüntü Dökümü:
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-Uçak ve çevresinde martı, karga sürüleri
-Uçakların gövdesinde, kuyruğunda konan kuşlar
-Uçağın açık kapılarına yanaşmış ikram aracının üstünde bekleyen kuşlar
 

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