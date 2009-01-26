Martılar THY uçağına zorunlu iniş yaptırdı

Motoruna martı çarpan THY uçağı Atatürk Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.



İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait `Airbus A321' tipi yolcu uçağına martı çarptı. Motorunda hasar meydana gelen yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Bugün saat 10.10'da Kopenhag'a gitmek üzere 143 yolcusu ile kalkan uçak, yükseliş sırasında motoruna martı çarptı. Düz uçuşa geçerek durumu kontrol eden pilotlar, yolcuları riske atmamak için dönme kararı aldı. Saat 10.25'te Atatürk Havalimanı'na inen uçak, THY teknik bakım hangarları bölgesine çekilerek incelemeye alındı. Yolcular için başka bir uçak tahsis edilirken, seferin 2 saat 15 dakika gecikme ile saat 12.25'te yapılacağı bildirildi.

