Meksikalı balıkçı martı leşi yiyerek hayata tutundu

14 Eylül tarihinde balık avlamak için denize açılan ancak teknesi batan Meksikalı balıkçı Raymundo Rodriguez, bir hafta boyunca denizde martı yiyerek hayatta kalmayı başardı.

Arkadaşı Mario Morales ile balık avlamak için denize açıldığını, balıkçı teknesinin bölgede etkili olan Polo fırtınasında battığını belirlendi.

Yetkililer, 45 yaşındaki balıkçının Acapulco Limanı'nın 10 kilometre açığında bölgeden geçen bir yatın mürettebatı tarafından kurtarıldığını açıkladı.

'Aç susuz üşümüş bir halde bulduk'

Yatın kaptanı Roberto Odis Vazquez, "Rodriguez'i bir buz kutusunun üzerinde, aç susuz ve üşümüş bir halde bulduklarını söyledi."

Vazguez şöyle davam etti, "Elinde bir martı leşi vardı. Zavallı adam, öylesine açtı ki leşi bırakmak istemedik, hali hepimizin gözlerinin dolmasına neden oldu" dedi.

Aşırı sıvı kaybı ve hipotermi tanısıyla hastaneye kaldırılan Rodriquez, "Arkadaşının fırtınada öldüğünü, kendisinin de buz kutusuna sarılarak hayatta kalmaya çalıştığını" söyledi.