Martı'dan ABD'de halka açılma hazırlığı

Elektrikli scooter paylaşım uygulaması Martı, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılmaya hazırlanıyor.

Resmi adı Martı İleri Teknoloji A.Ş. olan ve Türk girişimci Oğuz Alper Öktem tarafından 2018 yılında kurulan Martı’nın hissedarları, geçen yıl New York Borsası'nda 125 milyon dolarlık halka arzla işlem görmeye başlayan söz konusu SPAC ile birleşecek.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti.