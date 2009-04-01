Mart gündemini Tempo24 oluşturdu

Siyasi partiler ve seçim



En medyatik patron Aydın Doğan

Mahsun Kırmızıgül birinci



Yabancı futbolcular daha çok ilgi görüyor



Galatasaray, Fenerbahçe’yi geçti

Mart ayında 147 adet manşet ile Türkiye gündeminde ilk sırada yerel seçimler yer aldı. Uzun süredir devam eden Ergenekon soruşturması ise 109 manşet haberde yer alırken, bu manşetlerin 46’sında Mustafa Balbay yer aldı.Ergenekon’u, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşları ile İHA muhabirinin ölümü ile sonuçlanan Helikopter kazası takip etti.Ekonomik kriz konulu 69 manşette, doların yükselişi ve piyasalara etkisinden bahsedilirken, 60 manşette işsizlikten bahsediliyordu.Mart ayında manşetlerinde Obama’nın İstanbul’a gelişinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Irak ziyareti ve THY kazasının sebepleri ile ÖTV indirimi konuları ağırlıklı olarak yer alan konular arasındaydı.Ajans Press tarafından, Mart ayında seçimin etkisi ile medyanın gündemine oturan siyasi partiler ve siyasetçilerin medya karneleri de çıkarıldı. Haber adetlerine göre seçim sonuçlarındaki sıralamadan çok da farklı olmayan parti sıralaması dikkatleri çekerken, AKP 23 bin, CHP’nin 16 bin, MHP 11 bin 271 haberle ilk üç sırayı paylaştı.Ajans Press Medya Takip Merkezi, Mart ayında iş dünyasının patronları için de bir araştırma yaptı. En medyatik iş adamları sıralamasında 450 adet haber ile Aydın Doğan yer alırken, her zaman ilk ona giren Rahmi Koç 283 haber ile ikinci sırada yer aldı.Sıralamada üçüncü ve dördüncü sırada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ bulunuyor.Son zamanlarda yönetmen koltuğunda başarıları ile dikkatleri üzerine çeken Mahsun Kırmızıgül, Mart ayında vizyona giren filmi “Güneşi Gördüm” ile en fazla haberi çıkan ünlü oldu. 436 haberle basında yer alan Kırmızıgül’ü, Almanya konserleri ile minik serçe Sezen Aksu takip etti. Listede Mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz, Seda Sayan gibi ilk onda görmeye alışık olduğumuz isimlerin dışında Mart ayında 260 adet haber ile Altan Erkekli dikkat çeken isim oldu. Başarılı aktörün “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Yeşilçam ödülü ile birlikte “Güneşi Gördüm” filmindeki performansı ile adından sıkça söz ettirdiği tespit edildi.Ajans Press Medya Takip Merkezi Mart ayı basın yansımalarına göre en medyatik ilk on futbolcunun dokuzu yabancılardan oluşuyor. Sıralamaya giren tek Türk futbolcu Emre Aşık ise çoğunlukla sakatlığı ile haberlere konu olmuş.Medyatik futbolcular sıralamasında, ilk sırada bin 172 haberle yer alan Alex, 943 haber ile Carlos ikinci sırada. Bu iki Fenerbahçeli futbolcuyu üçüncü sırada 903 haber ile Galatasaray’lı Baros takip etti. Lugano ve Silva ile devam eden listede Emre Aşık dokuzuncu sırada kendine yer buldu.Futbol kulüplerinin medya yansımalarında ise 50 bin 56 haber ile Galatasaray ilk sırayı alırken, 4 bin 57 haber ile Beşiktaş ikinci, 40 bin 46 haber ile Fenerbahçe üçüncü oldu. Milli takımımızın İspanya ile yaptığı maç bin 154 haberde konu oldu.Kulüp Başkanlarının haberlerine bakıldığında, Mart ayı çerisinde Galatasaray başkanı Adnan Polat’ın 649, Fenerbahçe başkanı Azizi Yıldırım’ın 595 ve Trabzonspor başkanı Sadri Şener2in 460 haberde yer aldı.Mart ayı içerisinde, en medyatik teknik direktör, bin 471 adet haber ile Fenerbahçeyi çalıştıran Aragones. İspanya milli maçı dolayısıyla basın açıklamaları yapan Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim bin 100 haber ile ikinci sırada. Sıralama Trabzonspor’dan Ersun Yanal ve Sivasspor’dan Bülent Uygun ile devam ediyor.